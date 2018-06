Nach dem starken Regen am vergangenen Freitag staute sich das Wasser auf der Kreuzung Bonner Talweg/Weberstraße zum See, wie Thomas Krämer berichtet. Die Anwohner befürchten, dass der neue Kanal versagt. Die Verwaltung widerspricht: „Es hat keinen Rückstau aus dem Kanal gegeben.“ Vielmehr habe das Regenwasser den Gully schlicht überströmt. „Bei starkem Regen sammelt sich das Wasser zunächst im Gully. Es wird nach und nach an den Kanal abgegeben“, so die Erläuterung des Presseamtes. Wichtig sei, eine bestimmte Fließgeschwindigkeit zu garantieren, damit die Abwässer nicht stehen. Der neue Stauraumkanal mit einem Durchmesser von 2,40 Metern „ist für diese Wetterlage ausreichend dimensioniert“. Eine größere Anlage sei zudem wesentlich teurer – auch für die Anlieger, die sich an den Kosten beteiligen müssen.