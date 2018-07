Störung in Köln

Bonn. Aufgrund eines defekten Leitungsmastes bei der KVB in Köln kam es auf der Stadtbahnlinie 16 und 18 in Bonn zu erheblichen Verspätungen. Bahnreisende mussten mit Verspätungen um die 50 Minuten rechnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.07.2018

Fahrgäste der Linie 16 und 18 mussten am Donnerstagabend mit langen Wartezeiten rechnen. Aufgrund eines Fahrleitungsschadens am Barbarossaplatz in Köln kam es zu erheblichen Verspätungen. Ein Leitungsmast ist dort gegen 16 Uhr gebrochen. Die Ursache konnte die Leitstelle der KVB am Donnerstagabend auf GA-Anfrage noch nicht nennen.

Die Störung konnte gegen 17 Uhr wieder behoben werden.