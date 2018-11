Alfred-Bucherer-Straße in Endenich

ENDENICH. Die Postfiliale an der Alfred-Bucherer-Straße in Bonn-Endenich lässt auf sich warten. Wie jetzt bekannt wurde, wurde jüngst die Eröffnung ohne gültigen Mietvertrag angekündigt.

Die von der Post AG für vergangenen Montag angekündigte Eröffnung einer neuen Filiale in einem Schreibwarengeschäft an der Alfred-Bucherer-Straße 4 hat nicht stattgefunden. Ein Unternehmenssprecher der Post entschuldigte sich am Mittwoch für die Falschmeldung aus seinem Haus und teilte mit, die Post-Pressestelle habe erst jetzt erfahren, dass die Filiale nicht wie geplant geöffnet hatte. Die Pressemitteilung, die der GA am Montag abgedruckt hatte, zog das Unternehmen zugleich zurück.

Wie der Sprecher klarstellte, habe die Deutsche Post weiter die Absicht, eine partnerbetriebene Filiale in Endenich zu eröffnen. Sobald ein Eröffnungstermin feststehe, ergehe eine erneute Information. Derweil teilte der Vermieter der Immobilie dem General-Anzeiger mit, noch gar keinen Vertrag mit dem Nachmieter geschlossen zu haben.

Das werde er auch erst tun, wenn die Post als vorheriger Alleinbetreiber des Geschäftslokals die Ladenfläche ordnungsgemäß zurückgegeben habe.