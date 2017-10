Großeinsatz der Feuerwehr

Bonn. Am Mittwochabend ist die Bonner Feuerwehr zu einem Großeinsatz an der Rheinschule im Bonner Stadtteil Endenich ausgerückt. Entgegen erster Vermutungen ist kein Chlorgas ausgetreten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.10.2017

Die Bonner Feuerwehr ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr zu einem ABC-Einsatz an der Rheinschule in Bonn-Endenich ausgerückt. Wie die Einsatzleitung dem GA vor Ort mitteilte, habe die Chlorgasanlage im Schwimmbad-Bereich der Sportanlage den Alarm ausgelöst.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten mehrere Personen die Schwimm- und Turnhalle bereits verlassen. Eine Gefahr habe nicht bestanden. Die Feuerwehr hat einen Dekontaminationscontainer errichtet und Trupps zu einem Einsatz mit Chemikalien-Schutzanzug vorbereitet.

Foto: Urlich Felsmann

Der Einsatzort wurde mit Atemschutzmasken erkundet. Gegen 22 Uhr kam dann die Entwarnung: Es sei kein Chlorgas ausgetreten. Die Anlage hatte einen Fehlalarm ausgelöst. Etwa 20 Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Foto: Urlich Felsmann

Die Rheinschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und Soziale Entwicklung und Sprache wird überwiegend von Schülern besucht, die in den Bonner Statdteilen Dransdorf und Tannenbusch wohnen. 270 Schüler werden dort unterrichtet.

