Betreiber hört auf

Bonn. Nachdem der bisherige Betreiber im kommenden Jahr aufhören will, fällt die Entscheidung über die Zukunft des Kleinen Theaters nun im Sommer.

Die Stadtverwaltung kann sich ab sofort auf die Suche nach einem neuen Betreiber für das Kleine Theater begeben: Der Rat beschloss in seiner Sitzung am Donnerstagabend, die Verwaltung soll ein Interessenbekundungsverfahren für eine kulturelle Nachfolgenutzung des Kleinen Theaters im Kurpark durchführen.

Bis Ende Juni können die Angebote eingereicht werden. Ziel ist es, nach der Sommerpause eine Entscheidung zu treffen. Dieses Verfahren war vorgeschlagen worden, nachdem Verkaufsverhandlungen mit einem Godesberger gescheitert waren. Wie berichtet, will Theaterchef Walter Ullrich (86) Ende Juni 2019 aufhören. Dann endet auch sein Mietvertrag mit der Stadt. Ebenso versiegen ab dem Zeitpunkt die städtischen Zuschüsse in Höhe von 80.000 Euro. In der nun beschlossenen Vorlage sind Eckpunkte festgehalten, nach denen die Villa „vorzugsweise im Wege des Erbbaurechts“ vergeben werden soll. Das Haus soll für die Dauer von bis zu 30 Jahren ausschließlich kulturell genutzt werden.