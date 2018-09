Autofahrer müssen am Samstag mit einem Engpass auf der A565 rechnen.

Bonn. Autofahrer müssen am Samstag mit einem Engpass auf der A565 rechnen. Tagsüber wird die Autobahn teilweise einspurig.

Von Bernd Linnarz, 14.09.2018

Eintägiger Engpass auf der A 565: Die Autobahn ist an diesem Samstag in Richtung Meckenheim von 8 bis 17 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Lengsdorf nur einspurig befahrbar. Das hat der Landesbetrieb Straßen NRW am Freitag mitgeteilt.

Grund für die Sperrung einer Fahrbahn seien Kanalsanierungsarbeiten, die Regionalniederlassung Ville-Eifel in diesem Abschnitt durchführe, heißt es.