Aufzeichnung auf Youtube veröffentlicht

Einer der schwersten Fälle von Brandstiftungen in Bonn in den letzten Jahren trug sich am 23. August 2011 zu. In einem Mehrfamilienhaus an der Schlesienstraße wurden Kinderwagen im Treppenhaus angezündet. Es gab acht Verletzte, als sie versuchten, durch das Treppenhaus zu flüchten.

Im Februar 2012 verurteilte das Landgericht einen damals 22-Jährigen zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung , weil er Gartenhäuser eines Baumarkts in Duisdorf, Mülleimer in Duisdorf und auf dem Brüser Berg sowie in Endenich und der Südstadt anzündete. Ermittler hatten an einem Tatort eine angebrannte Kopie seines Personalausweises gefunden.

Ebenfalls 2012 schickte das Bonner Landgericht einen 23-Jährigen dauerhaft in die Psychiatrie, der nachts einen Kleinwagen in Endenich in Flammen aufgehen ließ. Dem Täter wurde eine schwere Persönlichkeitsstörung attestiert. Zwischen 2011 und 2013 hielt eine Serie von etwa 20 Kleinbränden den Europaring in Medinghoven in Atem. In diesem Jahr rückte der Brüser Berg in den Fokus: Ende April brannten dort mehrere Autos und der Eingang eines Reihenhauses. Jüngster Vorfall: Ende Juli 2017 ging ein Brand am Ex-Traditionslokal „Aennchen“ in Bad Godesberg glimpflich aus. Die Polizei nahm am Tatort einen 51-Jährigen fest.

Der schlimmste Fall reicht ins Jahr 1995 zurück: Damals schüttete ein 61-Jähriger Benzin ins Café Korrekt in der Bonner City: Zwei Menschen starben in den Flammen, 30 wurden verletzt.