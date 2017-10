Bundesumweltministerin bestätigt Teilnahme

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seine Teilnahme an der Weltklimakonferenz in Bonn zugesichert.

Bonn. Bei einer Pressekonferenz des Bundesumweltministeriums hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks die Teilnahme des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Weltklimagipfel in Bonn angekündigt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.10.2017

Während einer Pressekonferenz in Berlin am Vormittag teilte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks mit, dass "davon auszugehen" sei, dass Emmanuel Macron an der Klimakonferenz teilnehme. Er habe seine Teilnahme zugesagt. Auch der US-amerikanische Politiker und Umweltschützer Al Gore werde im November in Bonn erwartet.

Eine Ministeriumssprecherin bestätigte dem GA zudem, dass mit der Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel in der zweiten Konferenzwoche zu rechnen sei. Demnach sei geplant, dass Steinmeier ein High-Level-Segment, ein Treffen von Würdenträgern sowie Staats- und Regierungschefs ausländischer Staaten, einleiten wird. Das Treffen soll vom 15. bis 17. November stattfinden. Die Anwesenheit des Bundespräsidenten und der Kanzlerin sei jedoch davon abhängig, wie viele Staats- und Regierungschefs zu dem Treffen kommen, sagte die Ministeriumssprecherin. Das sei auch 17 Tage vor der Konferenz noch nicht sicher. Als Eröffnung des Treffens durch den Bundespräsidenten ist zum Beispiel auch eine Videobotschaft denkbar, sollte Steinmeier nicht nach Bonn anreisen.

Hendricks wünscht sich "Signal der Einigkeit"

Die bevorstehende Weltklimakonferenz in Bonn soll nach dem Willen von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ein „starkes Signal der Einigkeit“ an US-Präsident Donald Trump senden. Die Botschaft müsse sein: „Das Pariser Klimaabkommen ist nicht verhandelbar, und die weltweite politische und wirtschaftliche Dynamik für den Klimaschutz ist inzwischen so stark, dass auch die Trump-Regierung diesen Trend nicht aufhalten kann.“ Trump hatte den Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen angekündigt.

Hendricks sagte am Donnerstag in Berlin, nach der US-Entscheidung hätten manche zunächst einen „Domino-Effekt“ befürchtet. „Noch vor ein paar Monaten gab es Grund zu der Befürchtung, dass - ich sag mal - der Laden auseinanderfliegt.“ Dies habe sich aber zum Glück nicht bestätigt. „Es ist ja kein Land dem Beispiel der USA gefolgt“, sagte Hendricks. „Wenn das jemand gewollt hätte, dann hätte er es schon getan.“ (mit Material von dpa).