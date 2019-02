Bonn. Ein Elternbrief, in dem vor einem weißen Lieferwagen vor Kitas gewarnt wird, ist laut Verwaltung authentisch. Die Polizei sieht allerdings aktuell keine akute Gefahr für Kinder.

Ein Brief sorgt derzeit bei Eltern für Aufregung: In dem Schreiben warnt der Leiter der städtischen Kita Siemensstraße davor, dass „ein weißer Lieferwagen vor dem Kindergarten gestanden und die spielenden Kinder auffällig beobachtet“ habe. Es lägen Berichte aus Buschdorf, Dransdorf und Tannenbusch vor. Die Stadt Bonn bestätigt, dass der Brief am Montag erstellt und in der Kita sowie in den angrenzenden Häusern der Kolpingstraße ausgehangen wurde. Anschließend wurde er von Privatleuten fotografiert und auf Facebook verbreitet. Das Jugendamt begrüße das Vorgehen des Kita-Leiters, auf diesem Weg und in persönlichen Gesprächen auf die Situation hinzuweisen.

Tatsächlich gab es laut Polizeisprecher Robert Scholten am Wochenende in Buschdorf einen Fall, bei dem Kinder Ähnliches beobachteten. „Wir untersuchen diesen Hinweis. Allerdings gibt es keine akute Gefahrenlage, aus der weitere polizeiliche Maßnahmen abgeleitet werden müssen.“