Urteil gefällt

Bonn. Nach der Vergewaltigung einer jungen Camperin in der Bonner Siegaue ist der Angeklagte Eric X. zu einer Haftstrafe von elfeinhalb Jahren verurteilt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.10.2017

Eric X. muss wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung für elfeinhalb Jahre hinter Gittern. Das entschied das Bonner Landgericht am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Abschlussplädoyer eine Haftstrafe von 13 Jahren gefordert.

Der 31-jährige Ghanaer hat nach Ansicht des Gerichts in der Nacht zum 2. April dieses Jahres das in der Siegaue zeltende Pärchen aus Freiburg mit einer Astsäge bewaffnet zunächst überfallen und ausgeraubt. Dann hat er, während ihr 26-jähriger Freund noch im Zelt war, die 23-jährige Studentin vergewaltigt.

Eric X., der in Ghana als Sohn eines Plantagenbesitzers in einigermaßen luxuriösen Verhältnissen aufgewachsen ist, kam über Libyen und Italien als Flüchtling nach Deutschland, nachdem er in seiner Heimat infolge von Erbstreitigkeiten seinen Schwager getötet haben soll. Nach seiner Verhaftung und dem nun zu Ende gegangenen Prozess fiel der 31-Jährige mehrfach durch sein impulsives Verhalten auf. So hatte er in der JVA Köln-Ossendorf zwei Wärter angegriffen und beschimpfte das Opfer im Verfahren als „Prostituierte“, nachdem ein DNA-Gutachten Spermienspuren am Vergewaltigungsopfer mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Milliarden zu Eins dem Angeklagten zuordnete.