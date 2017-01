Kälte lässt Gewässer in Bonn zufrieren

23.01.2017 Bonn/Region. Bis zu Minus neun Grad Kälte am Morgen und kaum Tauwetter in Sicht. Viele betreten die Eisschicht, dabei machen Frischwasserzuläufe das Eis unsicher.

Der Flughafen meldete am Montag früh um 5:30 Uhr - 10,2°C - zum Zittern kalt. In Beuel ist es um sieben Uhr nur noch - 5,2°C kalt. Die Vorhersage für den Rest der Woche steht weiter auf: Handschuhe, Mütze, Schaal.

Der Rheinauensee in Bonn ist inzwischen zugefroren. Am Wochenende nutzten viele die Gelegenheit zu einem Spaziergang auf dem Eis. Dabei warnt die Stadt Bonn seit Mittwoch davor, das Eis zu betreten. Am Ufer des Sees hat das Amt für Stadtgrün Schilder aufgestellt. Insgesamt hat der See sieben Wasserzuläufe. Dort ist das Wasser ständig in Bewegung und friert nicht zu.

Ein 51-jähriger Mann ist am Wochenende in den Dümmer See bei Damme beim Schlittschuhlaufen eingebrochen und konnte erst nach Stunden von der Feuerwehr gerettet werden. Seine Körpertemperatur betrug nur noch 28 Grad. Für ihn bestand Lebensgefahr. In Bonn hatte die Feuerwehr am Wochenende keine Einsätze im Zusammenhang mit Eis.

Am frühen Montagmorgen fotografierte unterdessen Instagram-Nutzerin ardbeana ihren Hund mit einer Decke. Den Tieren ist es heute auch viel zu kalt. (Anja Wollschlaeger)