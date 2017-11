Bonn. Am Mittwoch öffnet die Eislaufbahn am Alten Zoll. Bis zum 21. Januar bleibt die Fläche im Stadtgarten aufgebaut.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2017

Wer Schlittschuhlaufen bei Musik und stimmungsvoller Beleuchtung mag, kann sich den Mittwoch in dieser Woche vormerken: Dann startet am Stadtgarten (Alter Zoll) wieder das Freiluft-Angebot von Bonn on Ice, das bis zum 21. Januar mit 1300 Quadratmetern Eisfläche in die Innenstadt lockt. In den vergangenen Jahren hatte die Eisbahn nach Veranstalterangaben jeweils mehr als 40 000 Besucher.

Am 3. Dezember wird es einen Familientag geben, den Bonn on Ice in Zusammenarbeit mit dem General-Anzeiger anbietet. Geöffnet ist sie sonntags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags 10 bis 22 Uhr. Ein Vier-Stunden-Ticket kostet 5 Euro, Kinder (3 bis 11 Jahre) zahlen 3,50 Euro. Weitere Informationen im Internet: www.bonnonice.de