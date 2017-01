Wetter am Montag

Ganz in Weiß: Ein Schwan putzt auf dem zugefrorenen Nymphenburger Kanal in München sein Gefieder.

23.01.2017 Bonn/Region. Bis zu Minus neun Grad Kälte am Morgen und kaum Tauwetter in Sicht. Am Sonntag hat das Eis auf dem Rheinauensee zum Spaziergang eingeladen. Hier sind die schönsten Bilder aus der Kälte.

Der Flughafen meldete am Montag früh um 5:30 Uhr - 10,2°C - zum Zittern kalt. In Beuel ist es um sieben Uhr nur noch - 5,2°C kalt, aber die Vorhersage für den Rest der Woche steht weiter auf: Handschuhe, Mütze, Schaal.

Der Rheinauensee in Bonn ist inzwischen vereist. Am Wochenende nutzten viele die Gelegenheit zu einem Spaziergang auf dem Eis. Instagram-Nutzerin ardbeana fotografierte ihren Hund am frühen Morgen mit einer Decke. Den Tieren ist es heute auch viel zu kalt. (Anja Wollschlaeger)