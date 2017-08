Bonn.

Die neuen Institutsgebäude im Campus Poppelsdorf können auch zum Wintersemester 2017/18 nicht in Betrieb genommen werden. Dabei sollten sie schon vor einem Jahr an die Uni Bonn übergeben werden. Die Mängel in den Instituten mit jeder Menge Technologie für die Forschung seien nach wie vor so gravierend, dass der Bauherr, das Bau- und Liegenschaftsamt (BLB), Niederlassung Köln, und die Universität Bonn beschlossen hätten, die Übergabe der Gebäude erst zum Sommersemester 2018 vorzunehmen, so BLB-Sprecher Frank Buch. Das Hörsaalzentrum indes sollen Studierende im kommenden Semester bereits nutzen können.

„Die technischen Mängel, die sich am Hörsaalzentrum offenbart haben, können wir dank einiger Anstrengungen rechtzeitig beheben“, so Martin Brans, Leiter der BLB-Niederlassung Köln. „Eine Inbetriebnahme zu diesem Wintersemester ist deshalb vertretbar.“ Bei den beiden anderen Institutsgebäuden könne aber ein störungsfreier Forschungsbetrieb zum Wintersemester noch nicht vollständig gewährleistet werden.

"Gewährleistungsmängel" führen zu Verzögerung

Die drei Institutsgebäude – neben dem Hörsaalzentrum sind das der Neubau für die Institute für Numerische Simulation (INS) und Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft (IEL) sowie das Bonn-Aachen International Center for Information Technology (B-IT), das seit 2004 in der ehemaligen NRW-Landesvertretung an der Dahlmannstraße im Provisorium untergebracht ist – waren im März schon mit Verspätung an die Universität übergeben worden. Die hat in den vergangenen Monaten dann die technischen Einrichtungen einbauen lassen wollen. „Zum Zeitpunkt der Übergabe durch den Generalunternehmer an den BLB NRW waren die wesentlichen Mängel bereits beseitigt und dem BLB und der Universität Bonn durch die externen Qualitätssicherer grünes Licht für eine Abnahme und Übergabe erteilt worden“, sagte Buch auf Anfrage.

Allerdings seien im Laufe der Folgearbeiten „Gewährleistungsmängel“ entdeckt worden, die erst später bei Arbeiten an der Haustechnik aufgetreten seien – „also im Zuge des weiterführenden Probebetriebs und der Inbetriebnahme“. Buch: „Dass sich in diesem letzten Praxistest noch Mängel offenbaren, lässt sich leider auch durch die gründlichste Gebäudeabnahme nicht vollständig verhindern.“ Vor allem sei die Kältezentrale technisch ausgefallen. Aber auch die Lüftungsanlage sei „derzeit noch mangelbehaftet“. Kurios: Folgemängel seien im Rahmen der Restmängelbeseitigung durch den Generalunternehmer, die BAM Deutschland AG, entstanden. „Leider wurde deren Beseitigung nicht in der durch den BLB als Bauherrn vorgesehenen Qualität und Zeit durchgeführt“, klagt Buch.

„Wir bedauern die neuerliche Verzögerung, sind uns aber mit dem BLB einig, dass die Sicherheit der Universitätsangehörigen und die Stabilität des Regelbetriebs der neuen Institutsgebäude Priorität vor einem schnellen Umzug haben“, sagt Uni-Kanzler Holger Gottschalk. „Universität und BLB stimmen ihr Vorgehen eng ab, um die Probleme am Campus Poppelsdorf zu lösen.“ Nach Angaben von Uni-Sprecher Andreas Archut können bis zur endgültigen Fertigstellung alle provisorischen Unterkünfte nach wie vor genutzt werden.