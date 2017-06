Neue Agentur der Lebenshilfe

Bonn. Der Raum Bonn wird zu einem Zentrum für die Vermittlung der sogenannten Leichten Sprache. Das ist die speziell geregelte sprachliche Ausdrucksweise des Deutschen, die für Menschen mit Behinderung oder Lernschwäche eine besondere Verständlichkeit verspricht.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 28.06.2017

Neben dem Übersetzungsbüro „Sag es einfach!“, das seit 2012 von Wachtberg aus im Rahmen des bundesweiten „Netzwerks Leichte Sprache“ arbeitet, baut aktuell auch die gemeinnützige „Lebenshilfe“ in Bonn eine entsprechende Agentur auf. Sie bekommt 228 900 Euro von der Aktion Mensch.

„Es handelt sich bei unserer Agentur in erster Linie um ein Übersetzungs- und Prüfbüro, das vielfältige Aufgaben rund um die Aufklärung und Verbreitung einer Kommunikation ohne Barrieren übernimmt“, erläutert für die „Lebenhilfe“ Christina Gummersbach. Leichte Sprache habe festgelegte Sprach- und Rechtschreibregeln und diene dazu, allen Menschen das Verständnis von Texten möglich zu machen. „Unsere Agentur wird eigene Texte und Glossars entwickeln, Piktogramme zeichnen und Schulungen und Konferenzen abhalten.“

Inklusive Projekte können bei Aktion Mensch Unterstützung beantragen

Langfristig sei auch ein Training für Simultanübersetzer geplant. Ziel sei es, ein vielseitiges Angebot für eine barrierefreie Kommunikation zu schaffen, so Karin Kress von der Lebenshilfe. Die neue Agentur werde eines von mehr als 1050 Projekten in der Bundesstadt, die die Aktion Mensch, die ihren Sitz in Bonn hat, allein in den vergangenen zehn Jahren mit 15,8 Millionen Euro gefördert habe. „Und es sollen noch mehr werden: Gemeinnützige Organisationen, die ähnliche Ideen zu inklusiven Projekten umsetzen möchten, können bei der Aktion Mensch finanzielle Unterstützung beantragen“, sagt Gummersbach.

Schon seit 2012 eine bekannte Institution für Leichte Sprache im Bonner Raum ist das Wachtberger Büro „Sag es einfach!“ von Birgit Thielmann und Dorothee Wellpott. „Insbesondere durch den Münster-Führer und den Informationsflyer für die neue Bonner Stadtbibliothek haben wir uns einen Namen gemacht“, erläutern die beiden. Wellpott ist Übersetzerin für Englisch und Französisch, Thielmann Ingenieurin und Architektin. „Unser Büro hat schon eine ganze Reihe Bonner Behörden, Institutionen, Kirchen und karitative Einrichtungen für die Leichte Sprache sensibilisiert.“

Regionales Treffen der Leichten Sprache im September

Zum bundesweiten Kundenstamm gehörten inzwischen diverse Behörden, Ministerien und Institutionen. Zudem bestünden langjährige Kontakte zur Behinderten-Gemeinschaft Bonn und der Behindertenbeauftragten der Stadt.

Ihre Stärke liege insbesondere im Übersetzen von anspruchsvollen Texten aus Religion, Kultur und Sozialem, erläutert Thielmann. Wichtig sei dabei immer der regelmäßige Austausch mit Menschen mit Behinderung, die die Texte des Büros sorgsam überprüften. Darüber hinaus gewährleiste die Teilnahme an überregionalen und regionalen Netzwerktreffen eine regelmäßige Fortbildung. „Seit Jahren bieten wir selbst Schulungen an, die in die Leichte Sprache einführen“, so Thielmann. Im September 2017 richtet man das regionale Treffen des Netzwerks Leichte Sprache aus. „Wir rechnen mit rund 50 Übersetzern und Prüfern, die aus ganz NRW anreisen werden“, sagt Wellpott.

Kontakt unter 0228/5 55 84 32 52 (Lebenshilfe Bonn) oder 0228/92 97 80 75 („Sag es einfach!“, Wachtberg)