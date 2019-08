Arbeiten am Sender Bonn-Venusberg

Bonn. In Bonn und der Region werden am kommenden Mittwoch vorübergehend einzelne Fernseh- und Radiosender abgeschaltet. Hintergrund sind Wartungsarbeiten am Sendemast auf dem Venusberg.

Von Sebastian Meltz, 19.08.2019

Wie der WDR am Montag mitgeteilt hat, plant der Sender am Mittwoch in der Zeit von 10.05 bis 10.50 Uhr sowie von 11.05 bis 12 Uhr die Mastinspektion und Leiterprüfung des Grundnetzsenders auf dem Venusberg, der Radio- und Fernsehprogramme in die Köln-Bonner Region ausstrahlt. Während dieser Zeiten werden zahlreiche Rundfunk- und Fernsehprogramme abgeschaltet. Wer sein TV-Programm über einen Kabel-, einen Satellitenanschluss oder über das Internet empfängt, ist von der Abschaltung nicht betroffen.

Im ersten Wartungsabschnitt zwischen 10.05 und 10.50 Uhr sind folgende Radioprogramme im Raum Köln/Bonn/Bergheim betroffen:

1live (102,4 MHz)

WDR 2 Köln (100,4 MHz)

WDR 3 (93,1 MHz)

WDR 4 (90,7 MHz)

WDR 5 (88,0 MHz)

DLF Kultur (98,8 MHz)

Zwischen 11.05 und 12 Uhr sind außerdem folgende DVB-T2-Ausstrahlungen im Raum Köln/Bonn betroffen:

Das Erste HD

ZDF

WDR HD

Arte HD

One HD

Phoenix HD

tagesschau24 HD

MDR Sachsen-Anhalt

NDR Fernsehen

SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz

1949 wurde der erste Sendemast auf dem Venusberg aufgebaut, 1982 wurde der Mast durch den heute genutzten ersetzt. Mit seinen 180 Metern Höhe und den rot-weißen Signalfarben handelt es sich um Bonns höchstes Bauwerk.