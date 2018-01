Am frühen Samstagmorgen kam es in der Bonner Innenstadt zu einer Auseinandersetzung.

Bonn. Gegen 3 Uhr am frühen Samstagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung in der Bonner Innenstadt, bei der eine Person durch eine Stichwaffe verletzt wurde.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.01.2018

Am Samstagmorgen kam es in der Bonner Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde. Polizei, Rettungsdienst und Notarzt wurden um kurz vor 3 Uhr zu einer verletzten Person auf der Wilhelmstraße Ecke Oxfordstraße gerufen. Auf der Straße wurde eine männliche Person aufgefunden, die offenbar mit einer Stichwaffe, am Bein verletzt worden war. Bei der Stichwaffe handelt es sich möglicherweise um ein Messer.

Die Person war ansprechbar und wurde nach ersten Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Verletzungen vorausgegangen waren offenbar Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Der genaue Tatort war am Morgen noch nicht klar, Beamte der Kriminalpolizei suchten mehrere Straßen im Umkreis ab. Der Auffindeort an der Wilhelmstraße wurde abgesperrt.

Die Hintergründe sind bislang noch unklar, die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.