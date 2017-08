Kein Zuhälternetz in Wohngebiet

Prostitution verortet man eher im Rotlichtviertel, hier in Frankfurt. Aber auch in einem Bonner Wohngebiet bieten Damen ihre Dienste an.

Bonn. Zwei Tage, nachdem die Vonovia eine Wohnung in Besitz genommen hat, weil sie offensichtlich als Prostitutionsstätte genutzt wurde, hat die Polizei keine Hinweise auf ein Zuhälternetz. Ein Einbruch gibt derweil weiter Rätsel auf.

Von Laszlo Scheuch, 09.08.2017

Nachdem das Wohnungsunternehmen Vonovia eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dottendorf in Besitz genommen hat, weil die Räumlichkeiten offensichtlich als Prostitutionsstätte genutzt worden, teilte die Pressestelle der Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit, dass sich keine Hinweise auf ein professionelles Zuhälternetz ergeben hätten.

Wie berichtet, wurden Beamte am Montagabend zur Personenkontrolle in die Wohnung gerufen (genaue Adresse dem GA bekannt) und trafen dort eine 47-Jährige an, die offensichtlich sexuelle Dienste anbot. Da bei ihr der Verdacht der illegalen Einreise besteht, wurde sie vorläufig festgenommen und in die Zuständigkeit der Ausländerbehörde übergeben. Die Polizei bestätigte, dass mindestens zwei weitere Wohnungen – in Kessenich und in Dottendorf – auf Bonner Stadtgebiet als Räumlichkeiten für Sexarbeit dienen. „Die sind uns als sogenannte Terminwohnungen bekannt und werden von uns regelmäßig überprüft“, so eine Sprecherin. Bislang hätten sich dort allerdings keine Hinweise auf verbotene Prostitution ergeben.

Rätsel gibt weiterhin ein Einbruch am Montagabend auf: Zu einem bislang unbekannten Täter, der in die von der Vonovia in Besitz genommene Wohnung eingebrochen war, indem er eine Terrassentüre einschlug, liegen weiterhin keine Hinweise vor. Das Wohnungsunternehmen hatte zuvor das Schloss der Wohnungstür ausgetauscht, wie es bei einer Inbesitznahme üblich sei. „Die Ermittlungen in der Sache dauern an“, teilte die Pressestelle der Polizei mit. Dementsprechend ist auch weiterhin unklar, ob und inwiefern der Unbekannte mit der Prostitution zusammenhängt.