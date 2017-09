Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Endenicher Allee in der Bonner Weststadt. Die Diebe konnten mit Beute in unbekanntem Wert entkommen. Die Polizei bittet nun Zeugen sich zu melden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.09.2017

Am Donnerstag kam es laut Polizeiangaben in der Endenicher Allee in der Bonner Weststadt zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen 9 und 16 Uhr gelangten die Einbrecher in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Sie brachen eine Tür im vierten Obergeschoss auf und durchsuchten im Anschluss die Zimmer nach Beute. Sie entkamen anschließend mit einer Beute von unbekanntem Wert.

Zeugen beobachteten gegen 11.30 Uhr zwei verdächtige Personen im Treppenhaus, die möglicherweise an dem Einbruch beteiligt waren. Die mutmaßlichen Einbrecher werden wie folgt beschrieben:

Der erste Mann

etwa 1.80 Meter groß

dunkle, kurze Haare

ein südländisches Erscheinungsbild

sportliche, schlanke Statur

mit heller Jacke und hellgrauer Jeans bekleidet

Der zweite Mann

etwa 1.75 bis 1.80 Meter groß

leicht untersetzt

trug ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Jeans und eine schwarze Jacke über den Arm gelegt.

Wer Angaben zu den Verdächtigen machen kann oder den Tathergang beobachtet hat, soll sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 34 unter folgender Telefonnummer melden: 0228/150.