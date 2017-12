Polizei sucht nach Zeugen

Bonn. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bonn-Schwarzrheindorf am Mittwoch bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Täter entwendeten mehrere Armbanduhren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.12.2017

Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter am Mittwochabend zwischen 18 und 23 Uhr über die Terrasse in das Einfamilienhaus an der Kirchfeldstraße in Bonn-Schwarzrheindorf. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten mehrere Armbanduhren. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen können sich unter 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.