Zeugen gesucht

Bonn. Noch unbekannte Täter sind in eine Bäckerei am Venusberg eingedrungen und haben nach ersten Ermittlungen Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die vielleicht entscheidende Hinweise geben können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.06.2018

Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in eine Bäckerei auf der Sigmund-Freud-Straße in Bonn-Venusberg gemeldet. Noch unbekannte Täter sind vermutlich nach Schließung der Bäckerei am Mittwochabend oder in den frühen Morgenstunden am Donnerstag - zwischen 18.30 und 4.30 Uhr - in die Geschäftsräume der Bäckerei eingedrungen und haben dort Bargeld entwendet. Laut Angaben der Polizei haben sie dabei die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt.

Die Einbrecher konnten nach der Tat unerkannt fliehen. Die örtliche Polizei hat nun die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen unter der Rufnummer 0228-150.