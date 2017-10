Polizei sucht Zeugen

Bonn. Bisher unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Kessenich eingedrungen und habe dabei Beute gemacht. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können.

Von Dierk Himstedt, 27.10.2017

Die Bonner Polizei sucht Anwohner, die möglicherweise Zeugen eines Einbruches in ein Einfamilienhaus in der Graf-Stauffenberg-Straße in Bonn-Kessenich waren. Bisher noch unbekannte Täter stiegen laut Aussage der Polizei zwischen Mittwoch (25. Oktober) 9 Uhr und Donnerstag (26. Oktober) 12:30 Uhr in das Haus ein.

Zugang verschafften sich die Täter über den Garten hinter dem Einfamilienhaus. Von da aus hebelten sie eines der dortigen Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Anschließend flüchteten sie bisher unerkannt mit der Diebesbeute. Was genau die Täter aus der Wohnung mitnahmen, ist noch unklar.

Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen, die etwas zu dem Tatgeschehen mitteilen können. Sie sollen sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.