Clemens-August-Straße in Poppelsdorf

Unbekannte brachen in ein Studentenwohnheim ein.

Bonn. Unbekannte brachen in das Zimmer eines Studentenwohnheims in der Bonner Clemens-August-Straße ein und entwendeten ein Notebook sowie ein Mobiltelefon. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2019

Unbekannte sind laut Polizei am Mittwochabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht in das Appartement eines Studentenwohnheims auf der Clemens-August-Straße eingebrochen. Sie sollen dort mehrere Wertgegenstände entwendet haben.



Im Tatzeitraum gelangten die Einbrecher laut der Polizei ins Treppenhaus, brachen die Wohnungstür auf, durchsuchten das Appartement und entwendeten ein Notebook sowie ein Mobiltelefon. Im Anschluss flüchteten sie unbemerkt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.