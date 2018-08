Bonn. Mit Geld aus Spielautomaten einer Gaststätte in Bonn-Poppelsdorf sind Räuber nach einem Einbruch geflohen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.08.2018

Noch unbekannte Täter haben eine Gaststätte in Bonn-Poppelsdorf ausgeraubt und Geld gestohlen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, sind die Täter bereits im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 21.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7.30 Uhr, in das Lokal an der Sternenburgstraße eingebrochen.

Den Ermittlungen nach haben die Einbrecher zunächst die Rolladen vor der Eingangstüre hochgeschoben. Die Türe hebelten sie wohl gewaltsam auf. Im Schankraum brachen sie dann mehrere Spielautomaten auf. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe sind die anschließend vom Tatort geflüchtet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Einbruchs. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.