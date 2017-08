Polizei rät zu Vorsicht

Bonn/Meckenheim. Sommerferienzeit ist Einbruchzeit: Da die Polizei eine erhöhte Anzahl an Einbrüchen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis vermeldet, weisen die Beamten noch einmal darauf hin, besonders Vorsichtig zu sein. Sie geben Tipps, wie Sie sich vor Einbrüchen schützen können.

Von Alexandra Mölleken, 07.08.2017

Während der Sommerferien fahren viele Menschen in Urlaub und lassen dafür ihr Eigenheim unbeaufsichtigt zurück. Das ist eine Einladung für Einbrecher, die in der Sommerferienzeit statistisch gesehen häufiger zuschlagen.

So auch Anfang August: Gleich zweimal wurde die Polizei wegen versuchten Einbrüchen in Meckenheim alarmiert und wegen eines weiteren in Muffendorf.

Meckenheim: Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei im Zeitraum vom 2. August um 15 Uhr bis zum 6. August um 19 Uhr versucht, in zwei Einfamilienhäuser am Rosen- und Amselweg in Meckenheim einzubrechen. Jedoch ist es den Tätern in keinem der Fälle gelungen, Fenster oder Hauseingangstüren aufzubrechen. In einem weiteren Fall hatten Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses Am Merler Winkel in Meckenheim aufgebrochen und anschließend das Haus nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Was und in welchem Wert die Unbekannten erbeutet haben, kann die Polizei nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht mitteilen.

Muffendorf: Am späten Samstagabend hat nach Angaben der Polizei ein Mann versucht, in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Hopmannstraße in Bonn-Muffendorf einzubrechen. Gegen 23.30 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf einer Zeugin, die einen unbekannten Mann auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses entdeckt hatte. Dieser ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und flüchtete vom Tatort. Der Täter wird als circa 25 Jahre alt beschrieben und hatte kurze, dunkle Haare.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 0228-150 entgegen.

Tipps zur Prävention gegen Einbrecher Foto: dpa (Symbolfoto) Türen und Fenster verriegeln Jegliche Fenster und Türen sollten nicht nur gut geschlossen, sondern zusätzlich noch verriegelt werden.

Foto: Christin Klose/dpa-tmn Nachbarn fragen Die Polizei rät, das Haus oder die Wohnung bei Abwesenheit durch Nachbarn, Freunde etc. eine Person betreuen zu lassen. Idealerweise vermitteln diese dadurch einen belebten Eindruck sorgen, indem sie den Briefkasten und Mülltonnen leeren, Rollladen und Beleuchtungen bedienen. Wenn niemand zu finden ist, gibt es offizielle Wohnungsbetreuer, die sich um Ihr Eigenheim kümmern, während Sie im Urlaub sind.

Foto: Daniel Reinhardt Wertgegenstände wegschließen Da nicht alle Wertgegenstände in den Urlaub mitgenommen werden, sollten Schmuck und andere

wertvolle Habseligkeiten in einem Bankschließfach oder ein geprüftes Wertbehältnis verschlossen werden.

Foto: Arno Burgi Hilfsmittel für Einbrecher entfernen Herumstehende Mülltonnen, Leitern und Gartengeräte können Einbrechern ihr Vorhaben erleichtern. Auch herumliegendes Werkzeug sollte weggeräumt werden, damit diese nicht von Fremden für den Einbruch verwendet werden können.

Foto: dpa Angaben über Abwesenheit Des Weiteren warnt die Polizei davor, über die sozialen Netzwerke den Urlaub im Voraus anzukündigen. Wer hier veröffentlicht, wann er nicht Zuhause ist, lockt Einbrecher auf den Schirm. Deshalb sollten konkrete Angaben über Urlaubsabwesenheit auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken vermieden werden.

Foto: Max Malsch Unterstützung und Beratung Präventionsspezialisten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz bieten in ihren

Gruppenberatungen im Foyer des Polizeipräsidiums Beratung und Unterstützung an, wie Sie ihre Wohnungen und Häuser vor Einbrüchen schützen können.



Nächste Termine, jeweils 18:30 Uhr zwischen Montag, 21.08.17, und Dienstag, 26.09.2017, im Polizeipräsidium auf der Königswinterer Straße 500. Anmeldungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

