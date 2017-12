Unbekannte von Bewohner überrascht

Die Polizei sucht nach einem Einbrechertrio, das in ein Mehrfamilienhaus in Bonn-Gronau eingebrochen ist.

Bonn. Am Samstagabend haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Gronau verschafft. Ein Bewohner überraschte sie, die Täter flüchteten. Sie trugen eine Schusswaffe bei sich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2017

Drei bislang unbekannte Täter wurden am Samstag in den frühen Abendstunden bei einem Wohnungseinbruch auf der Willy-Brandt-Allee erwischt. Wie die Polizei am Montag meldete, suchten die Einbrecher gegen 18.45 Uhr das Grundstück hinter einem Mehrfamilienhaus auf. Der Spurenlage nach verschafften sie sich von dort aus Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss, indem sie eine Terrassentür gewaltsam aufhebelten.

Die Täter durchsuchten die Wohnung nach möglichem Diebesgut. Mit der Rückkehr eines Bewohners rechneten die Unbekannten offensichtlich nicht - und wurden erwischt. Sie flohen daraufhin über das rückwärtige Grundstück in Richtung Reuterstraße. Dabei zeigte einer der Täter einem nacheilenden Zeugen eine Schusswaffe.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte das Trio bislang jedoch noch nicht festnehmen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1,75 bis 1,80 Meter groß

normale Statur

südländischer Typ

komplett dunkel gekleidet

Eine Person trug ein dunkles Dreieckstuch vor dem Gesicht.

Eine Person trug eine schwarze Schusswaffe bei sich.

Bei der Tatortaufnahme fand die Polizei hinter dem Haus ein Kästchen mit diversen Schmuckstücken, das sichergestellt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 bei der Polizei zu melden.