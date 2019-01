Lengsdorf. Autofahrer aufgepasst: Auf der Autobahn 565 in Richtung Bonn steht seit Donnerstag eine mobile Radaranlage der Autobahnpolizei Köln.

Eine mobile Radaranlage hat die Autobahnpolizei Köln auf der Autobahn 565 aufgestellt. Der genaue Standort ist kurz hinter der Auffahrt Lengsdorf und kurz vor der Abfahrt nach Poppelsdorf – und zwar in einer Nische zwischen der Lärmschutzwand und der Leitplanke. Dort gilt Tempo 80 als Höchstgeschwindigkeit.

„Die Anlage steht an einer Stelle, an der eine Unfallhäufung festgestellt wurde“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Gleich nach dem Aufstellen habe es dort einen Auffahrunfall gegeben. Die Anlage löse nach Abzug des Toleranzwerts bei Tempo 87 aus. Wie lange sie dort stehen bleibt, hänge von dem weiteren Geschwindigkeitsniveau, aber auch von notwendigen anderen Einsatzorten ab. Die Stelle ist vielen Autofahrern noch bekannt. Früher stand in der Nische häufig ein Streifenwagen, der das Tempo überwachte und erst im letzten Moment gesehen werden konnte.