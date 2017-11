Wetterstatistik

Bonn. Der Oktober war zu warm und zu trocken. Das ergibt eine Auswertung von Daten der Wetterstation Endenich der Uni Bonn und der Bonner Wetterhistorie.

Von Klaus Kosack, 02.11.2017

Temperatur: Der Oktober wies eine Durchschnittstemperatur von 13,9 Grad Celsius auf und war damit um 2,8 Grad Celsius wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Damit belegt der Oktober 2017 den vierten Platz in den Bonner Wetterannalen seit 1895 und reiht sich zwischen den Jahren 2001 (14,1 °C) und 2014 (13,8 °C) ein. Die beiden wärmsten Oktobermonate waren bisher im Jahr 2006 und 1921 mit jeweils 14,2 Grad Celsius, der kühlste Oktober war der im Jahre 1922 mit 6,5 Grad Celsius. Am 16. Oktober wurde mit 24,5 Grad Celsius die höchste Temperatur des Monats gemessen, am letzten Oktobertag mit 5,8 Grad Celsius die niedrigste. Bemerkenswert war die zweite Oktoberdekade, die mit sieben warmen Tagen dazu beitrug, dass der Oktober 2017 wärmer als normal wurde und sich das Prädikat „Goldener Oktober“ verdiente. Insgesamt hatte der Monat acht warme Tage mit mehr als 20 Grad Celsius.

Sonne: Eher durchschnittlich war die Sonnenausbeute im Oktober: Sie schien 113 Stunden, vier Stunden über dem langjährigen Mittel. An zwei Tagen schien sie gar nicht, dafür aber an sechs Tagen mehr als acht Stunden, wobei fünf dieser Tage in der zweiten Dekade beobachtet wurden.

Foto: Wetterkontor

Niederschlag: Das eher ruhige Wetter brachte es mit sich, dass zwar viele Wolken ins Land geschickt wurden, die allerdings wenig Niederschläge brachten: An 15 Tagen fielen insgesamt 36 Liter pro Quadratmeter – 60 Prozent des langjährigen Mittels. Der meiste Regen fiel am 7. Oktober mitsieben Litern pro Quadratmeter. Dies war in diesem Jahr der Monat mit der zweitniedrigsten Abweichung nach dem April. Zugleich bedeutet das Platz 117 in der 169-jährigen Bonner Regenhistorie.

Wind: Sturmböen von 75 Kilometern pro Stunde oder mehr traten im Oktober nicht auf. Von den beiden Sturmtiefs Anfang und Ende des Monats blieb Bonn relativ geschont; die stärkste Bö trat am 29. mit 68 km/h auf.

Vergleich: Der Oktober 2016 war um 3,4 Grad Celsius kühler als der aktuelle Oktober. Die Minimaltemperatur (3,1 Grad Celsius) war niedriger, und auch die Maximaltemperatur (19,1 Grad Celsius) war geringer. Im Oktober 2016 gab es keinen warmen Tag. Die Sonne schien im vergangenen Jahr mit 80 Stunden 33 Stunden weniger als im gerade vergangenen Oktober. Dagegen waren die Niederschläge diesmal um 33 Liter pro Quadratmeter höher.

Klaus Kosack war viele Jahre lang Chef-Statistiker bei der Bundesstadt Bonn.