Bonn. Bei einem Streit in der Flüchtlingsunterkunft an der Otto-Hahn-Straße in Bonn-Buschdorf ist am Freitagnachmittag eine Person verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 13 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Personen gekommen. Infolgedessen wurde Polizisten entsandt, die den hauseigenen Sicherheitsdienst unterstützten. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus. Zudem wurde eine Anzeige wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung erstattet.