Bonn. Mehrere Polizeiwagen waren in der Nacht zum Mittwoch in der Justus-von-Liebig-Straße in Bonn-Dransdorf im Einsatz. Dort war bei einer Schlägerei eine Person leicht verletzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.07.2017

Kurz vor Mitternacht vernahm die Polizei bei ihrem Einsatz mehrere Personen auf dem Gehweg. Gegen einen der Beteiligten an der Schlägerei wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.