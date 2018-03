Großalarm der Feuerwehr

Bonn. In der Ellerstraße in Bonn ist es am Mittwochmittag zu einem größeren Brand gekommen. Eine Person kam bei dem Brand ums Leben. Eine große Rauchwolke ist weithin sichtbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.03.2018

Die Feuerwehr in Bonn ist am Mittwoch mit einem Großaufgebot in die Ellerstraße ausgerückt. In einem Wohnhaus in einem Hinterhof ist es zu einem Brand gekommen. Wie die Feuerwehr vor Ort berichtet, ist eine Person bei dem Feuer ums Leben gekommen. Weitere Personen befinden sich nicht mehr im Gebäude.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalten sich aufgrund der Lage des Gebäudes schwierig. "Durch die Bebauung ist das brennende Gebäude für uns nur über verschiedene Hinterhöfe zu erreichen. Außerdem besteht die Gefahr, dass der Brand noch auf andere Gebäude übergreift", so Martin Haselbauer, Sprecher der Feuerwehr Bonn. Am frühen Nachmittag hatte die Feuerwehr dann den Brand unter Kontrolle gebracht.

Großbrand an der Ellerstraße Foto: Matthias Kehrein

Foto: Florian Ludwig Die Feuerwehr bekämpft das Feuer mit einer Drehleiter.

Foto: Florian Ludwig Die Feuerwehr bekämpft den Brand mit einer Drehleiter.

Foto: Simon Bartsch Die Rauchwolken des Brandes waren über weithin zu sehen.

Foto: Simon Bartsch Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Foto: Simon Bartsch Die große Rauchwolke, die beim Brand in der Ellerstraße entstanden ist.

Foto: Simon Bartsch Von der Ellerstraße gehen die Wehrleute gegen das Feuer vor.

Foto: Christina Wengenroth Die Rauchwolken waren über der ganzen Stadt zu sehen.

Foto: Christina Wengenroth Die Rauchwolken waren über der ganzen Stadt zu sehen.

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, die Ellerstraße wurde für den Verkehr komplett gesperrt. Auch auf den anliegenden Straßen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. "Das werden Brandermittler der Polizei untersuchen, wenn der Brand gelöscht ist", so Haselbauer.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohnhaus in einem Hinterhof mit mehreren Anbauten. Entgegen erster Annahmen ist der angrenzende Kindergarten nicht vom Feuer betroffen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, sind in dem Wohnhaus nach aktuellen Erkenntnissen fünf Personen gemeldet. Drei konnten demnach von den Ermittlern erreicht werden. "Ob es sich bei der verstorbenen Person um einen der gemeldeten Bewohner handelt, ist derzeit noch unklar - die Maßnahmen zur Identifizierung dauern aktuell noch an", so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Weitere Berichterstattung folgt.

