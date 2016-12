Brand in Bonn

26.12.2016 Bonn. In einer betreuten Wohneinrichtung für Senioren in der Bonner Südstadt ist am Montag bei einem Brand ein 88-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Die Brandursache ist noch unklar.

Ein 88 Jahre alter Bewohner des Herz-Jesu-Hofes ist bei einem Brand am zweiten Weihnachtstag ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach 11 Uhr in der Einrichtung für betreutes Wohnen an der Lennéstraße ausgebrochen.

Es ist damit der zweite Brand innerhalb von zwei Wochen in einem Seniorenwohnheim. Am Samstag vor dem dritten Advent hatte es im Margarete-Grundmann-Haus in Kessenich gebrannt, dabei war ein 81-Jähriger ums Leben gekommen. Mit insgesamt zehn Einsatzwagen waren und 35 Feuerwehrkräften am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertags ausgerückt, um ein Feuer mit starker Rauchentwicklung im dritten Geschoss des Wohnheimes zu löschen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurden die Obergeschosse evakuiert, gleichzeitig arbeiteten sich zwei Trupps mit Atemschutzgeräten zur Brandquelle vor, in der Hoffnung, eine noch im Gebäude vermutete Person zu retten und das Feuer löschen zu können.

Währenddessen wurde ein Großteil der Lennéstraße von der Polizei für den Durchgangsverkehr gesperrt. Aufgewühlte Bewohner verließen das gesicherte Gebäude und wurden von vier Rettungssanitätern auf Rauchgasvergiftungen und Verletzungen untersucht sowie seelisch betreut.

Die Flammen schlugen bereits aus dem Fenster, als die zwei Rettungstrupps zum Zimmerbrand vordrangen. Mit C-Rohren ausgestattet konnte der Brand glücklicherweise schnell gelöscht werden.

Für einen Bewohner kam jedoch die Hilfe zu spät: Der 88-Jährige wurde leblos aus dem gänzlich ausgebranntem Zimmer geborgen, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Brandermittler und die Kriminalpolizei haben ihre Ermittlungen aufgenommen und forschen nach der Brandursache.

(Sebastian Laubert)