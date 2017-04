Sozialmanager Jörg Pusch soll die sozialen Probleme in den Häusern des Wohnungsunternehmens Vonovia in den Griff kriegen.

Bonn. Ob kulturelle Differenzen, Probleme bei der Entsorgung oder klassische Nachbarschaftsstreits: Für seine Häuser in Tannenbusch hat das Wohnungsunternehmen Vonovia eigens den Posten eines Sozialmanagers geschaffen, der die alltäglichen Schwierigkeiten in dem Bonner Problemviertel in den Griff bekommen soll.

Von Dennis Sennekamp, 30.04.2017

Seit Anfang April steht der Sozialpädagoge Jörg Pusch den Mietern bei kniffligen gesellschaftlichen Angelegenheiten zur Seite. Pusch hat in seinem Leben viel gesehen. Der Duisburger ist gelernter Kfz-Mechaniker, entschied sich aber nach seiner Ausbildung für eine Karriere bei der Bundeswehr. Zwölf Jahre lang diente er als Soldat, Auslandseinsätze führten ihn nach Somalia und in den Kosovo.

Über die Bundeswehr studierte er Sozialwissenschaften. Zurück im zivilen Leben arbeitete er zunächst beim Jugendamt Oberhausen und dann in der Jugendhilfe. Seit Anfang 2012 ist der Fünfzigjährige im Wohnungssektor tätig und sitzt bei Vonovia, der Nachfolgefirma der Deutschen Annington, im Betriebsrat.

„Die Probleme in Tannenbusch anzugehen, ist für mich eine Herausforderung, die mir Spaß macht“, sagt der Sozialpädagoge, der eine respekteinflößende Ruhe ausstrahlt. Für den Job hat er sich eingehend mit dem Stadtteil befasst und ist dort fast täglich unterwegs, um die dort lebenden Menschen kennenzulernen und ihre Probleme unter die Lupe zu nehmen.

„Meine Hauptaufgabe ist es, im Streitfall zwischen den Mietern zu vermitteln und bei Problemen zu helfen, bei denen die Hausmeister nicht mehr weiter wissen“, so Pusch. Zum Beispiel bei kulturell bedingten Streitigkeiten, alkoholabhängigen oder aggressiven Mietern, bei häuslicher Gewalt oder wenn Drogen im Spiel sind. „Dann organisiere ich Hilfe zur Selbsthilfe und vermittle an entsprechende Institutionen.“

Zudem will Pusch versuchen, das Müllproblem des Viertels mit gemeinsamen Aktionen einzudämmen und die Bewohner zu sensibilisieren. Zu den Aufgaben des Sozialmanagers gehört darüber hinaus die Umsetzung des Beschäftigungsprojektes von Vonovia. Dabei sollen Jugendliche und Arbeitslose aus Tannenbusch mit Praktika und Ausbildungsmöglichkeiten in den handwerklichen Zweig des Unternehmens geführt werden. „Ich stehe den Teilnehmern des Förderprogramms bei ihrem Berufseinstieg mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt Pusch.

„In Tannenbusch sind sehr viele junge Menschen aus verschiedenen Kulturen zu Hause, die es zu motivieren gilt, um das Viertel positiv zu beleben. Wenn sie aktiv in und an ihrem Viertel arbeiten, werden sie es mehr zu schätzen wissen.“ Interessierte Bewerber können sich jederzeit bei Jörg Pusch im Quartiersbüro melden.