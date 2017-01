07.01.2017 Auerberg. Die kleinen Tollitäten Vin-Luca I. und Lara I. wurden am Samstag in der Turnhalle der Bernhardschule proklamiert.

Zu den Insignien des Bonner Karnevalsprinzen gehört seit Jeher der Paias. Eigentlich unverständlich, warum der Kinderprinz nicht auch einen bekommt. Das dachte sich auch der Kleine Senat Bonn: Der Förderkreis für das Bonner Kinderprinzenpaar ließ deshalb für diese Session einen anfertigen. Am Samstag präsentierten Cadettencorpsführer Wolfgang Orth und Hans-Joachim Fandel auf der Proklamation der kleinen Tollitäten in der Turnhalle der Bernhardschule das närrische Zepter für den neuen Kinderprinzen Vin-Luca I.

Der und seine Kinderbonna Lara I. wirkten aufgeregt, aber nicht gestresst, als sie Helmut Kollig mit den Insignien ausstattete. Der Bonner Bezirksbürgermeister stellte die beiden wie gewohnt kurz vor und hob dabei hervor, dass beide auch schon Tollitäten in der Familie haben: Des Prinzen Schwester Nina-Schirin war Kinderbonna in seinem Geburtsjahr, Laras Mutter Alexandra Pfeiler ist eine "Ahl Bonna". Der sah man an, dass sie stolz auf ihre Tochter war - und sicher ebenso nervös.

Dabei ist Lara ja bühnenerfahren: Bei der KG Lustige Bucheckern trat die 13-Jährige schon öfters als Büttenrednerin auf. "Ihr seid für mich Bonn met Hätz!", rief sie den Jecken zu. Und hob das Besondere in dieser Session hervor: "Ich bin jetzt eure erste Kinderbonna der Bonner Stadtsoldaten." Die wird ja seit der Session 1967/68 von der Ehrengarde gestellt. "Das soll nicht die Regel werden", erklärte Orth. Eine einmalige Angelegenheit sei das aber auch nicht.

Ehrengardist Vin-Luca I. wünschte den Bonner Jecken: "Habt Spaß und Freud in Bonn met Hätz." Die ersten Gratulanten für das Kinderprinzenpaar waren Prinz Mirko I. und Bonna Patty I. Die frühere Bonna Kirsten Engbrocks moderierte rund um die Proklamation einen fröhlichen Nachmittag mit Tanzauftriten der Bonner Ehrengarde und des Stadtsoldatencorps. Außerdem traten Schüler der Tanzschule Lehpene Herbst auf. Vor der Proklamation verabschiedete sich das alte Kinderprinzenpaar Lukas I. und Lara-Marie I. von den Jecken im Saal. (Stefan Knopp)