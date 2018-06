Bauarbeiten ab der Nordbrücke

Bonn. Auf viele Staus müssen sich Autofahrer ab Montag auf der A565 einstellen. Dort beginnen Bauarbeiten, die sich lange hinziehen werden.

Der Landesbetrieb Straßen NRW beginnt am Montag, 2. Juli, auf der A565 mit den Bauarbeiten für eine durchgängige dritte Fahrspur im Abschnitt zwischen Nordbrücke und Autobahndreieck Bonn-Nordost. Der dortige Standstreifen wird zur dritten Fahrspur umgebaut und eine neue Abfahrtsspur in Richtung Beuel eingerichtet. Parallel dazu werden nach und nach alle Fahrspuren von Grund auf erneuert und Telematik-Vorrichtungen für die digital gesteuerte Geschwindigkeitsbegrenzung installiert. Während der Bauarbeiten stehen in diesem Abschnitt nur deutlich verengte Fahrspuren zur Verfügung, weshalb Straßen NRW die Autofahrer um erhöhte Aufmerksamkeit bittet. Die Arbeiten kosten ungefähr acht Millionen Euro und werden voraussichtlich bis Sommer 2019 andauern.

An diesem Wochenende werden zusätzlich im Autobahnkreuz Bonn-Ost (A59/A562) von der Südbrücke kommend in Fahrtrichtung Köln verschiedene Maßnahmen zum Rückbau der Baustelle durchgeführt. Zunächst wird an diesem Freitag zwischen 7 und 12 Uhr eine mobile Schutzwand abgebaut. Ab Freitagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 5 Uhr, sind dann noch Arbeiten an der Fahrbahn vorgesehen. In diesen Zeiten ist die neue Verbindungsrampe in Richtung Köln nur einspurig befahrbar.