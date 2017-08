Machbarkeitsstudie in Bonn

Bonn. Urbane Seilbahnen haben nicht nur Städte auf anderen Kontinenten erobert – man denke ans in den Bergen gelegene La Paz in Bolivien. In Deutschland gibt es sie allerdings noch nicht, da bleibt es derzeit bei Planungen - wie in Bonn.

Wie berichtet, hat die Stadt für Bonn gerade eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, die eine Seilbahn über den Rhein hinauf zum Venusberg für sinnvoll erachtet, damit es weniger Autos auf den Straßen gibt. Gleichwohl kritisieren Initiativen solche Projekte, hier und auch in Wuppertal. Ein Blick nach England und Frankreich.

London: Zwischen Greenwich und den Docklands verkehrt seit den Olympischen Sommerspielen in London die Emirates Air Line – benannt nach ihrem Sponsor. Eröffnung war am 28. Juni 2012. Heute steht sie sowohl Touristen als auch Pendlern zur Verfügung und wird auch von beiden genutzt, wie David Edwards, Sprecher beim Busverkehrsunternehmen Transport for London (TfL), mitteilt.

Kunden sind zufrieden

„Seit der Eröffnung der Linie gab es acht Millionen Passagiere, was zeigt, wie beliebt sie sowohl bei den Londonern als auch den Besuchern der Hauptstadt ist“, sagt Edwards. Die Bahn decke weiterhin ihre Betriebskosten und generiere Umsatz für die lokalen Unternehmen, die nun auch über diesen Weg erreichbar sind. Für eine einfache Fahrt zahlen Erwachsene vier Euro, Kinder die Hälfte. Es gelten aber auch Besuchertickets wie Oyster. Laut TfL sind die Kunden mit der Seilbahn sehr zufrieden.

Sinn und Zweck der Bahn war es, Fußgänger und Radfahrer über den Fluss zu transportieren. So wollte man zwei Viertel im Osten Londons verbinden, die sich gerade wieder neu entwickeln. „Sie wurde aber nicht entworfen, um den Verkehr zu entlasten“, sagt Edwards. Ursprünglich sollte der Bau rund 28,5 Millionen Euro kosten, am Ende wurden es dann 76. Sponsor Emirates zahlte 46 Millionen Euro davon.

Leicht in die Innenstadt

Brest: Die erste urbane Seilbahn in Frankreich ging am 16. November 2016 in Betrieb. Sie bindet die Innenstadt von Brest an ein neues Quartier, entstanden auf dem alten Fabrikgelände der Marine, an. Dort befindet sich ein Kulturzentrum mit Mediathek, Start-ups und ein noch im Bau befindliches Kino. Die künftigen Bewohner kommen über den Fluss Penfeld leicht in die Innenstadt. Umgekehrt ist die Mediathek in wenigen Minuten zu erreichen. „Die Seilbahn dient auch den Touristen, die die Stadt von oben erleben wollen“, sagt Cyril Mascé, Marketingchef der Verkehrsbetriebe Bibus.

Das Besondere an der Bahn ist, dass die wechselseitig verkehrenden Kabinen an der 82 Meter hohen Stütze über- und nicht nebeneinander kreuzen. Das funktioniert über unterschiedliche Spurbreiten, was auch an den Endstationen Platz spart: Nur eine Einfahrtbucht ist nötig. In jede Kabine passen 60 Fahrgäste, sodass die Kapazität 1200 Personen pro Richtung und Stunde beträgt. Bei größter Auslastung findet alle drei Minuten eine Fahrt statt. Die Seilbahn gehört zum Nahverkehrsnetz, sodass dieselben Fahrscheine wie für Bus und Straßenbahn gelten. „Auch Umsteigen ist möglich“, sagt Mascé.

Vor dem Bau hat es laut dem Sprecher viel Widerstand gegeben, vor allem im Zuge der vergangenen Kommunalwahlen. Die Gegner in Brest argumentierten, dass die Bahn wegen der schon vorhandenen Brücken nutzlos sei. Aber: Bereits am ersten Betriebs-Wochenende wurden mehr als 18.000 Personen befördert, heißt es bei Bibus. In den ersten sechs Monaten nach der Eröffnung kam es zu mehr als 400.000 Fahrten. „Das beweist, dass es einen Bedarf gab“, sagt Mascé.

Ob tatsächlich der Verkehr auf den Straßen entlastet wird, wissen die Brester nicht, da es dazu zurzeit keine Studien gibt. Ziel der Seilbahn sei es gewesen, die Brücken zu entlasten, wenn immer mehr Menschen in den neuen Stadtteil ziehen. „Die Kosten für eine Hubbrücke in Brest wären doppelt so hoch gewesen wie die der Seilbahn“, sagt Mascé. Die Seilbahn kostete rund 19 Millionen Euro.