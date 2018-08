Sorten, Brauereien, Preise

Bonn/Region. Am ersten Freitag im August ist der Internationale Tag des Bieres. Gerade in Bonn und der Region gibt es viele verschiedene Biersorten und Kneipen. Ein Überblick rund um das beliebte Hopfengetränk.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.08.2018

Die anhaltende Hitze beschert den Landwirten Kopfzerbrechen und Verzweiflung. Die Brauerein und die Bierwirtschaft freuen sich hingegen. Das Wetter macht durstig. Nicht nur auf Wasser und Erfrischungsgetränke - auch auf Bier. Durch den hohen Absatz werden auch die Bierpreise in die Höhe getrieben. Und die höheren Preise retten vielen Brauereien das Geschäft. Das Geschäft läuft so gut, dass die Bierbranche um die Rückgabe der Pfandkästen bittet. Mit so viel Andrang hatte sie wohl nicht gerechnet. Aber die Hitze bringt auch hier nicht nur gute Seiten mit sich. Durch sie wirkt der Alkohol schneller. Also ist Vorsicht geboten.

In Bonn und der Region lässt sich ein kaltes Bier gerade bei sommerlichen Temperaturen gut im Biergarten genießen. Aber auch in Sechtem, Brühl oder Bonn werden eigene Biere gebraut. Und wo findet man diese? Beispielsweise in einem der dazu gehörigen Brauhäuser oder in einer Bar oder Kneipe. Außerdem kommen mehr als zehn Biere aus der unmittelbaren Umgebung. Hunderte verschiedene, teils internationale Sorten findet man auf der Bonner Bierbörse. Von wegen Köln wäre eine Bierhauptstadt! Bonn kann dort locker mithalten.

Doch nicht nur in Bonn und der Region lässt man sich gerne das ein oder andere Hopfengetränk schmecken. Zum Oktoberfest in Bayern oder zur Fußball-WM in Russland gehörte das Bier beispielsweise genau so dazu wie die Tracht oder der Ball.

Zehn Fakten rund ums Bier Foto: DPA International ist deutsches Bier am gefragtesten: 2014 wurden ca. 1,5 Milliarden Liter Bier exportiert.

Foto: DPA Nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516, was fälschlicherweise als älteste Lebensmittelgesetz der Welt gilt, darf nur Hopfen, Malz und Wasser und ein Bier in einem Bier verwendet werden.

Die älteste, noch bestehende Brauerei der Welt ist die seit 1040 tätige Weihenstephan Brauerei in Friesing in Bayern; die älteste Klosterbrauerei (Kloster Weltenburg bei Kelheim) ist seit 1050 in Betrieb.

Das stärkste Bier der Welt heißt Snake Venom und hat einen Alkoholgehalt von 67,5 Prozent. Das Etikett auf der Flasche warnt: 35 Milliliter vom Schlangengift seien "pro Sitzung" genug

Früheste Nachweise für Bier gibt es bei den alten Ägyptern, die halbfertig gebackenes Brot mit Wasser vergären und so eine Art Bier bekamen.

Foto: DPA Im Mittelalter galt Bier auch als geeignetes Getränk für Kinder, da es weniger Alkohol als heute enthielt und das Bier durch das Kochen keimfrei war, was man vom Wasser in der Zeit nicht behaupten konnte.

Wegen des hohen Kaloriengehalt war es im Mittelalter auch eine wichtige Ergänzung zur Ernährung, da auch Bier aus minderwertigem Getreide halbwegs genießbar war. Daher kommt auch der Ausdruck flüssiges Brot.

Einen Rekord im Dauertrinken. Gehalten wird die Bestmarke vom Tschechen Zdenek Jebarek, der 1999 22 Halbe in 22 Stunden schluckte - ohne einzuschlafen. Er schaffte es aber nicht ins Guiness Buch der Rekorde, da wegen Gesundheitsgefahren keine Rekorde im Kampftrinken aufgenommen werden.

In Polen und Tschechien kann der Arzt Bier verschreiben. Demnach hilft das Getränk bei urologischen Beschwerden, die Nieren zu spülen und Giftstoffe auszuschwemmen. Zudem sollen Menschen, die Bier trinken, weniger unter Nierensteinen leiden. In Deutschland kann Bier hingegen nicht verschrieben werden.

Foto: DPA Bier kann beim Einschlafen helfen. Grund ist die beruhigende Wirkung des enthaltenen Hopfens.

Aber wie schmeckt eigentlich welche Art von Bier? Was sind die Unterschiede? Und wie schneiden eigentlich alkoholfreie Biersorten im Test ab? Und was ist eigentlich Craft Beer? Diese Frage klärt Thomas Görtz, Bonner Getränkehändler. Bier lässt sich übrigens nicht nur trinken. Man kann damit auch kochen. Sogar ein ganzes Menü ist möglich.

In den meisten Bieren ist natürlich Alkohol enthalten. Wichtig ist zu wissen, dass Alkohol auch bereits in kleinen Mengen die Lebenserwartung verkürzt. Immer häufiger sind auch Frauen von einer Alkoholsucht betroffen.