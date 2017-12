Autoknacker schlagen zum dritten Mal zu

BONN. Die drei Diebe manipulierten Wagenöffner und stahlen Einzelteile. Die Täter konnten nach dem Aufbruch in Schweinheim fliehen.

Es ist der dritte Diebeszug von Autoknackern innerhalb kurzer Zeit: In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte sechs hochwertige Autos in Schweinheim und Wachtberg-Berkum auf. Sie entwendeten fest verbaute Fahrzeugteile wie Navigationsgeräte, Lenkräder oder Airbags. Bei einem Autoaufbruch in der Straße Im Hohn in Schweinheim überraschte der Eigentümer drei Tatverdächtige, die gegen 4 Uhr in seinem Auto saßen. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten die Unbekannten zu Fuß. Sie werden als dunkel gekleidet, teilweise maskiert und von normaler Statur beschrieben und sollen eine dunkle, größere Sporttasche mitgeführt haben. Offenbar ist im Bonner Stadtgebiet eine organisierte Einbrecherbande unterwegs, die es ausschließlich auf Luxusautos der Marken BMW und Mercedes abgesehen hat.

Wie berichtet, sind in der Nacht zu Donnerstag, 23. November, elf Fahrzeuge im Bad Godesberger Ortsteil Rüngsdorf aufgebrochen worden. Unbekannte haben in der darauffolgenden Nacht zu Freitag in Ückesdorf zugeschlagen. Sie haben dort fünf Autos aufgeknackt. „Das Kriminalkommissariat ermittelt. Wir gehen von einem Tatzusammenhang aus“, sagte der Bonner Polizeisprecher Frank Piontek dem GA.

Die Täter hatten es stets auf hochwertiges Equipment im Inneren der Wagen abgesehen. Zutritt verschafften sie sich, indem sie nicht alarmgesicherte Glasscheiben einschlugen. Laut Ermittlern nutzten sie aber auch einen weiteren Zugangsweg: Einige modernere Autos verfügen über keinen üblichen Schlüssel mehr, sondern nutzen das System „Keyless go“. Damit lässt sich der Wagen per Knopfdruck, also „ohne Schlüssel“ starten. Kriminelle sind in der Lage, das leichte Signal, das das Elektroniksystem permanent ausstrahlt, zu manipulieren und somit die Türen zu öffnen. Dafür müssen sie nicht im Besitz der Steuerung sein. Es reiche, so die Polizei, wenn der Öffner ungeschützt auf dem Tisch im Hausflur liege. Mittlerweile bietet der Spezialhandel Kästen an, die das Signal abschirmen.

Den Bonner Ermittlern fehlt noch eine heiße Spur, wer in Bonn zugeschlagen hat. Hinweise auf die Täter nehmen sie unter (0228) 150 entgegen. Autoknackerbanden sind in ganz Deutschland unterwegs, vermutlich kommen sie aus dem osteuropäischen Raum, möglicherweise aus Litauen, so die Polizei. Sie vermutet, dass die gestohlenen Teile in Unfallfahrzeuge eingebaut werden. Einige würden als Ersatzteile auf dem Markt landen, so Polizeisprecher Piontek.