Tötung in Bonn

21.12.2016 Beuel. Der 49-Jährige, der laut Bonner Staatsanwaltschaft am Sonntagabend in Küdinghoven von seiner 60-jährigen Ehefrau getötet wurde, starb an seinem Geburtstag.

Nach Informationen des General-Anzeigers feierte das Paar zusammen, als es in einen heftigen Streit geriet, in dessen Verlauf die 60-Jährige ihrem Mann ein Messer in die Brust stieß.

Wie der GA weiter erfuhr, soll bei der Geburtstagsfeier reichlich Alkohol konsumiert worden sein und Eifersucht als Grund für die Auseinandersetzung eine Rolle gespielt haben. Nach der Tat wählte die Ehefrau gegen 22.15 Uhr selbst den Notruf, doch als die Rettungskräfte eintrafen, war es für ihren Mann bereits zu spät: Trotz einer Erstversorgung am Tatort in dem Haus im Erlenweg und intensiver ärztlicher Bemühungen anschließend in der Klinik starb der 49-jährige Mann an seinen schweren Verletzungen.

Die 60-Jährige wurde in dem Bungalow, den die Eheleute nach dem Auszug ihrer beiden gemeinsamen Kinder allein bewohnten, festgenommen und am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Seitdem sitzt die Frau in Untersuchungshaft. Sie habe „Angaben zur Sache“ gemacht, wie Oberstaatsanwalt Robin Faßbender, Sprecher seiner Behörde, am Dienstag auf Anfrage erklärte. Näheres wolle er „beim jetzigen Stand der Ermittlungen“ nicht sagen. (Rita Klein)