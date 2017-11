Polizei ermittelt nach Überfall

Bonn. Ein maskierter Räuber bedrohte am Montagabend die Kassiererin der Edeka-Filiale in Lannesdorf. Die Polizei ermittelt und geht auch Hinweisen auf einen Komplizen nach.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.11.2017

Ein maskierter Mann versuchte am Montagabend den Edeka-Markt in Bonn-Lannesdorf zu überfallen. Polizeisprecher Frank Piontek teilte auf Anfrage mit, dass der noch unbekannte Mann gegen 19.50 Uhr in den Laden kam, eine Kassiererin bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte. Die Frau kam der Forderung jedoch nicht nach.

Als weitere Mitarbeiter dazukamen, ließ der Verdächtige von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Es gebe Hinweise auf einen zweiten maskierten Mittäter, so Piontek. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.