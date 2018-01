Bonn. Nach zwei Jahren Pause kehrt die britische Fluggesellschaft EasyJet zurück an den Flughafen Köln/Bonn. Das Rheinland bekommt damit eine neue Flugverbindung in die Bundeshauptstadt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.01.2018

Wie der Flughafen Köln/Bonn am Dienstag mitteilte, hebt die britische Fluggesellschaft EasyJet ab dem 1. Juni 2018 fünf Mal täglich in die Bundeshauptstadt ab. Die Maschinen landen am Flughafen Berlin-Tegel. Insgesamt werde Easyjet 33 wöchentliche Umläufe von Köln/Bonn nach Berlin und zurück in das Flugprogramm aufnehmen.

„Wir freuen uns, dass wir mit EasyJet eine der wachstumsstärksten europäischen Airlines wieder in Köln/Bonn begrüßen können. Die neue tägliche Verbindung erhöht die Attraktivität unseres Angebotes auf der nachfragestarken Berlin-Route“, sagt Athanasios Titonis, Geschäftsführer der Flughafen Köln/Bonn GmbH. Zuletzt flogen Maschinen der britischen Fluggesellschaft vor zwei Jahren ab Köln/Bonn.

Tickets für die neue Verbindung zwischen Köln/Bonn und Berlin-Tegel können ab sofort auf der Webseite der Fluggesellschaft gebucht werden. EasyJet setzt auf der Strecke ein Flugzeug vom Typ Airbus A320 ein.