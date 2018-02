Die Virtuelle Bundesliga (VBL) ist das größte Fifa-Turnier in Deutschland. Der Sieger erhält am Ende ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

Bonn. Im „VBL Qualifier Cup“ werden am Samstag zwei E-Sportler ermittelt, die dann in der Virtuellen Bundesliga (VBL) für Borussia Mönchengladbach antreten sollen.

Von Sebastian Meltz, 16.02.2018

Bonn ist am Samstag Austragungsort eines offziellen „Fifa 18“-Turniers. Beim Finale des „VBL Qualifier Cup“ im Bonner Vertriebscenter der Postbank in der Bonngasse 10 werden zwei Spieler ermittelt, die Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach fortan in der Virtuellen Bundesliga repräsentieren sollen.

Ab ca. 10.45 Uhr wird in einem Blitzturnier der letzte verfügbare Startplatz im Turnierfeld ausgespielt. Gegen 13 Uhr startet dann die Hauptrunde. Die K.O.-Phase wird ab 16 Uhr auch im Livestream in der „Postbank Fankurve“ auf Facebook, auf dem YouTube-Kanal von Borussia Mönchengladbach sowie auf ran.de übertragen. Das Finale ist für 18.15 Uhr angesetzt. Vor Ort werden bis zu 200 Zuschauer Platz finden.

Live-Moderation mit Stadionsprecher

Mit dabei sind einige bekannte Namen der E-Sports-Szene, wie beispielsweise Yannick „Jeff95“ Reiners und Michael Gherman, der sich bereits beim „FUT CHampions Cup“ in Barcelona unter die Top 16 spielte. Moderiert wird die Veranstaltung von Borussia Mönchengladbachs Stadionsprecher Torsten „Knippi“ Knippertz, Kommentator Christian Strassburger und E-Sports-Expertin Melek Balgün.

Über drei Online-Turniere konnten sich E-Sportler für das Finale in Bonn qualifizieren. Die beiden Sieger – ein Spieler tritt an der „xBox One“ an und ein Spieler an der „Playstation 4“ – reisen am 10. und 11. März zum Playoff-Wochenende nach Düsseldorf. Das große Finale findet dann am Samstag, 31. März, und am Sonntag, 1. April, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

25.000 Euro Preisgeld

Die VBL ist das größte Fifa-Turnier in Deutschland. Die von 15 Bundesliga-Clubs nominierten E-Sportler sowie Online-Qualifikanten treffen aufeinander und ermitteln den Deutschen Meister. Der Sieger erhält am Ende ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.