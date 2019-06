Neues Mobilitätsangebot

Während im benachbarten WCCB internationale Regierungsvertreter über den Klimaschutz beraten, rolle in Bonn die elektrisch betriebene Scooter-Flotte in die Stadt. Erste Testfahrt v.l.: Jan Halberstadt (TIER), Alexander Saier (UNFCCC), Gabi Mayer, Ashok Sridharan, Rolf Beu, Anja Wenmakers.(Foto: Stadtwerke Bonn / Barbara Fromann

Bonn. Seit diesem Samstag rollen rund 200 elektrisch angetriebene Leih-Tretroller durch die Bonner Innenstadt. Die E-Scooter-Flotte für Bonn ist eine Kooperation der Stadtwerke Bonn (SWB) und der Berliner Firma „TIER Mobility“.

Kaum hat das Kraftfahrtbundesamt den TIER Scootern die Betriebserlaubnis erteilt, sind sie in Bonn angekommen. Seit diesem Samstag stehen bereits rund 200 der elektrisch angetriebenen Tretroller in der Bonner Umweltzone abfahrbereit. Die Flotte wird in den kommenden Wochen sukzessive aufgestockt.

Bonn zählt damit zu den ersten deutschen Städten, in denen das neue Mobilitätsangebot genutzt werden kann. Die Besonderheit in Bonn: TIER Mobility kooperiert mit den SWB und integriert seine TIER-Scooter damit direkt in das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs, so SWB-Sprecher Werner Schui. „Wir sehen sowohl die NextBikes als auch die TIER-Roller als Instrument der letzten Meile. Das heißt, Fahrgäste können mit ihnen das letzte Stück von der Haltestelle bis nach Hause oder ihrem Ziel fahren“, erklärt Schui.

Während Dauerkunden der SWB Leihfahrräder die erste halbe Stunde kostenlos nutzen können, ist das bei den Tretrollern zur Zeit noch nicht möglich. „Wir werden die E-Roller und die Leihfahrräder in einem nächsten Schritt in die BONNmobil-App integrieren. Kunden können dann nicht nur darüber die Leihgebühr bezahlen, sondern auch sehen, wo das nächste Rad oder der nächste Roller steht“, so Schui weiter. Die Flotte der E-Roller werde in den kommenden Wochen sukzessive aufgestockt.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan gehörte zu den ersten, die die Tretroller am Samstag testeten: „Ich freue mich über diesen neuen Baustein für unsere Mobilitätswende. Es steht der Lead City Bonn gut an und dank der Kooperation zwischen Stadtwerken Bonn, TIER Mobility und der Stadtverwaltung präsentieren wir ein gut geordnetes System das einerseits viel Fahrspaß bietet, andererseits klaren Regeln folgt.“

Ausführliche Berichterstattung folgt.