Roos und Trepper in Beuel

Mary Roos wurde am 9. Januar 1949 in Bingen am Rhein als Rosemarie Schwab geboren. Durch Amateurauftritte lenkte sie mit neun Jahren die Aufmerksamkeit eines Plattenproduzenten auf sich. 1958 nahm sie ihre ersten Lieder auf, es folgten Plattenveröffentlichungen und Filmrollen.

In den 1960er Jahren war sie dennoch nicht sehr erfolgreich. 1970 erschien ihr erstes Solo-Album und Roos wurde zur zweitbeliebtesten deutschsprachigen Sängerin gewählt. 1972 trat sie beim Grand Prix Eurovision an und belegte den dritten Platz. Durch die Disco- und Neue Deutsche Welle verlor sie in den 80er Jahren an Popularität. In den Jahren danach veröffentlichte sie regelmäßig neue Lieder, darunter auch Coverversionen englischsprachiger Musik.