Bonner Uniklinik

Blick in die Kapelle auf dem Venusberg: In dem kleinen Gebetsraum finden rund 35 Personen Platz.

Bonn. Mitarbeiter des Uniklinikums auf dem Venusberg fürchten um den Erhalt der Kapelle in der Medizinischen Klinik. „Wir haben gehört, dass die Kapelle abgerissen und danach im Folgegebäude nur ein muslimischer Gebetsraum eingerichtet werden könnte“, äußern sich die GA-Leser, die die Kapelle regelmäßig nutzen, aber anonym bleiben wollen.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 25.04.2017

Von den derzeitigen Baumaßnahmen sei das Gebäude 26 „Zentrum für Innere Medizin“ aus dem Jahr 1937 nicht betroffen, widerspricht für die Klinikleitung Pressesprecherin Magdalena Nitz auf Anfrage. Der Raum im Gebäude 26 bleibe als Kapelle mit Sakristei erhalten. Ein muslimischer Gebetsraum sei derzeit zwar in Planung, dieser werde aber neu im Gebäude 11 geschaffen. „Keinesfalls wird hierdurch ein anderer religiöser Raum abgelöst“, versichert Nitz.

Nach GA-Information prüft aktuell das Erzbistum Köln jedoch die Besitzverhältnisse des Kapellenraums und der Ausstattung, nachdem seit Ostern in Mitarbeiterkreisen über das Thema diskutiert wird. Laut Nitz werde der betreffende Gebäudekomplex in einer späteren weiteren Baustufe des Zentralklinikums dann doch überplant. „Dann werden selbstverständlich die dort noch verbliebenen Funktionen in Abstimmung anderweitig neu geschaffen“, führt Nitz aus. Zudem weist sie auf die Planung von drei zusätzlichen Räumen der Stille hin, die von allen Religionen und Besuchern genutzt werden könnten. Einer werde bis 2020 im neuen Herzzentrum entstehen.

Es geht bei der Kapelle nicht um die große Klinikkirche neben dem Hubschrauberlandeplatz, sondern um den zusätzlichen kleinen Gebetsraum für rund 35 Personen im Parterre der Medizinischen Klinik. Den ließ vor rund 25 Jahren ein dankbarer Patient mit Fenstern der Glasfachschule Rheinbach einrichten. Die katholischen und evangelischen Klinikseelsorger bieten dort wöchentlich drei Gottesdienste an, die auch in die Krankenzimmer übertragen werden. Die Tag und Nacht geöffnete Kapelle dient in zentraler Lage für die umliegenden Abteilungen als viel frequentierter Raum der Besinnung für Patienten, Angehörige und auch fürs Personal.

Die Klinikseelsorger halten sich bei ihren Aussagen zurück. An der Uniklinik sei ein muslimischer Gesprächsraum geplant, bestätigt der evangelische Pfarrer Andreas Bieneck. Und die alte medizinische Klinik werde in den nächsten Jahren abgerissen, damit auch die Kapelle. „Als Klinikseelsorger gehen wir aber davon aus, dass es in dem Nachfolgebau wieder einen christlichen Gottesdienstraum geben wird“, sagt Bieneck. Sein katholischer Kollege, Pfarrer Franz-Josef Lausberg, erläutert, dass die Kapelle mittelfristig geplanten Abbrucharbeiten zum Opfer fallen müsse, die Klinikseelsorger aber aktuell mit der Klinikleitung im Gespräch über einen für Christen nutzbaren Ersatzraum seien. „Wir können zum Thema zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen“, sagte Reinhard Sentis, Sprecher des katholischen Stadtdekanats.