Kündigung der Räume durch Eigentümer

Die Substitutionsambulanz in gemeinsamer Trägerschaft der Ambulanten Suchthilfe von Caritas und Diakonie und der LVR-Klinik Bonn wird voraussichtlich Mitte 2019 geschlossen.

Bonn. Nach 15 Jahren wird die Substitutionsambulanz für Drogenabhängige an der Heerstraße in Bonn-Nord voraussichtlich Mitte 2019 geschlossen. Als Grund nannten die Träger unter anderem die überraschende Kündigung der Räume durch den Eigentümer.

Die Substitutionsambulanz an der Heerstraße wird voraussichtlich Mitte 2019 geschlossen. Das teilten die Träger der Ambulanten Suchthilfe, die Caritas und Diakonie sowie die LVR-Klinik Bonn am Montag nach einer außerordentlichen Sitzung mit. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, so Diakonie-Geschäftsführer Ulrich Hamacher, Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider und Professor Markus Banger, ärztlicher Direktor der LVR-Klinik Bonn.

Grund sei nicht nur eine überraschende Kündigung des Mietvertrages durch die Eigentümer-Gesellschaft. Es gebe auch einen akuten Mangel an Fachärzten, die ausschließlich substituieren wollen. Dies in der Summe habe zur schnellen Entscheidung geführt, die Einrichtung in der Heerstraße zügig zu schließen.

50 der rund 100 Drogenkranken, die zurzeit in der Heerstraße substituiert werden, könnten von der LVR-Klinik übernommen werden. Weitere Patienten würden von anderen Kooperationspartnern versorgt werden können. Die Träger haben hierzu bereits vorbereitende Planungen begonnen und Absprachen eingeleitet.„Wir lassen unsere Patienten nicht im Stich“, betonen die Träger gemeinsam. „Wir werden jedem eine Alternative anbieten.“