100 Kilo Kokain in Hamburg sichergestellt

Bonn/Hamburg. Ein 38-jähriger Marokkaner aus Bad Godesberg ist nach dem Fund von 100 Kilogramm Kokain in Hamburg in Haft. Die Behörden beobachteten ihn und die Bande mit Kontakten nach Belgien und Marokko seit April. Im Dezember erfolgte dann der Zugriff.

100 Kilogramm Kokain hatte die Polizei kürzlich im Hamburger Hafen sichergestellt. Einer der Köpfe der Bande stammt aus Bad Godesberg: Den 38-jährigen gebürtigen Marokkaner nahm die Polizei bereits am 13. Dezember fest. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die international agierenden Täter die langfristige und regelmäßige Einfuhr großer Mengen Kokain von Südamerika nach Deutschland per Schiff oder Flugzeug planten. Nach GA-Informationen waren sie auch für den Bonner Drogenmarkt bestimmt.

Polizei und Staatsanwaltschaft bezeichnen den Fund als „Schlag gegen den internationalen Drogenschmuggel“. Die mutmaßlichen Täter, zu denen weiterhin Ermittlungen laufen, hatten das Rauschgift in Bananenkisten auf einem aus Ecuador kommenden Frachtschiff versteckt. Der Marktwert der 102 Kokain-Pakete: etwa sechs Millionen Euro. Seit April überwachten die Beamten den Marokkaner, der mehrere Kontaktleute in Deutschland, Belgien und Marokko hatte. Dabei gingen sie professionell vor und nutzten verschlüsselte Kommunikationsmittel.

„Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf die Identifizierung von Mittätern und Hinterleuten sowie auf den Bestimmungsort des Kokains“, sagt Ralf Keppler vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, das mit den Behörden in Bonn und Hamburg zusammenarbeitet. Der mutmaßliche Rauschgifthändler, der in Untersuchungshaft sitzt, macht bislang keine Angaben. Unter anderem in seiner Wohnung und an seiner Arbeitsstelle in Bad Godesberg stellte die Polizei Beweismittel wie Mobiltelefone, ein Notebook und Unterlagen sicher.