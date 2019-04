BONN. Im Bonner Maritim Hotel ist am Freitag die dritte MagicCon gestartet. Bis zum Sonntag erwarten die Besucher mehr als 200 Programmpunkte. In diesem Jahr steht vor allem die Netflix-Fernseh-Serie "Lucifer" im Mittelpunkt.

Von Thomas Kölsch, 26.04.2019

Alle sind sie gekommen: Gandalf und Legolas, Käptn Hook und Smee, Starlord und Dumbledore und der Nachtkönig höchstpersönlich. Figuren aus sämtlichen nur denkbaren phantastischen Welten tummeln sich an diesem Wochenende im Maritim Hotel Bonn, wo zum inzwischen dritten Mal die MagicCon stattfindet, ein Treffen von Fantasy-Liebhabern aller Couleur und die Nachfolge-Veranstaltung zu HobbitCon und RingCon.

Viele der Besucher kommen in aufwendigen Kostümen, um für ein paar Tage mit Gleichgesinnten abzutauchen und eine schöne Zeit zu haben. Auch Kino- und Fernseh-Stars nutzen die Gelegenheit, um in Kontakt mit ihren Fans zu kommen – in diesem Jahr steht vor allem die Netflix-Fernseh-Serie „Lucifer“ im Mittelpunkt, fast die komplette Besetzung ist anwesend und lockt mit Podiumsdiskussionen oder Foto-Shootings.