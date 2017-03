Krankheit in Bonn auf dem Vormarsch

Eine Schülerin führt am 31.08.2009 in einer Schule in Flensburg ihre Hand beim Husten vor den Mund.

Bonn. Krankenkassen schlagen Alarm: Die Zahl der Fälle dieser tückischen Krankheit nimmt in Bonn zu. Die Hustenanfälle können mehrere Monate dauern.

Von ga, 08.03.2017

Noch nie sind in Bonn so viele Menschen an Keuchhusten erkrankt wie 2016 – und der Trend setzt sich auch 2017 fort. Nach Angaben der Krankenkasse IKK Classic wurden 2015 in der Bundesstadt 40 Fälle gemeldet, ein Jahr später waren es bereits 73“, so Michael Lobscheid von der IKK classic. „Und diese Entwicklung setzt sich auch dieses Jahr fort, in den ersten Wochen wurden bereits zehn neue Fälle registriert.“

Besonders gefährlich sei der Keuchhusten (Pertussis) für Säuglinge. 2016 starben an der Erkrankung drei Babys. „Aufgrund dieser Entwicklung raten wir, unbedingt die empfohlenen Impfungen bei Säuglingen und Kindern vorzunehmen“, so Lobscheid. Auch Erwachsene sollten die Impfung regelmäßig auffrischen.

Die hoch ansteckende Krankheit kann mehrere Wochen bis Monate andauern. Anfangs kommt es zu Schnupfen. Nach ein bis zwei Wochen entstehen heftige Hustenanfälle, die mit Erbrechen einhergehen und vier bis sechs Wochen dauern können.