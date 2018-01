Vorstellung der Jubiläumsweine: Es stoßen an Ingo Konrads, Matthias Müller, AlexanderJelen,Rudi Stodden, Klaus Borchardt und Michael Hoch

Bonn. Die Uni Bonn wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Und wie sich das für einen runden Geburtstag gehört, gibt es zu diesem besonderen Anlass den ein oder anderen edlen Tropfen. Drei Weine wird es extra für das Jubiläum geben.

Von Leif Kubik, 31.01.2018

Die Uni Bonn feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen mit mehr als 100 Veranstaltungen. Dabei dürfte natürlich auch das eine oder andere Glas Wein getrunken werden. Was läge da näher, als einige der regionalen Gewächse als Imageträger zu nutzen? Eine Frage, mit der Uni-Pressechef und Weinliebhaber Andreas Archut bei seinen Chefs Michael Hoch und Klaus Borchard offenbar offene Türen einrannte: Rektor und Jubiläumspräsident stellten jetzt im Podium 49 in der Schloßstraße gemeinsam mit Vertretern der produzierenden Weingüter unter dem Label „Jubilamus“ eine Auswahl von drei Weinen einem Fachpublikum aus Handel und Gastronomie vor.

„Drei Flaschen reichen bereits aus, um den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Kalium zu decken“, witzelte der Weinkabarettist Ingo Konrads, der die Gäste durch die kleine Feierstunde führte. Als Jubiläumswein ausgewählt hat die Universitätsleitung schließlich drei verschiedene Tropfen; einen Riesling-Perlwein von der Mosel, einen Weißburgunder vom Rhein und einen Spätburgunder von der Ahr. „Fritz Willi“ ist kein Sekt – der Frizzante gilt nach deutschem Recht als Wein. „Sein geringer Alkoholgehalt macht ihn sowohl zu einem guten Apéro als auch zu einer geeigneten Begleitung zum Essen“, erläuterte Marketing- und Vertriebsleiter Alexander Jelen vom Weingut Friedrich-Wilhelm-Gymnasium bei der Vorstellung.

Der Steillagen-Riesling stammt von der Mosel; das Trierer Weingut teilt mit der Universität den Namensgeber König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Der Weißburgunder stammt vom Weingut Matthias Müller aus Spay am Rhein. Müller wurde 2012 vom Weinführer „Gault Millau“ zum „Winzer des Jahres“ gekürt. Der Spätburgunder stammt aus dem benachbarten Rotweinanbaugebiet Ahr und wurde von Rudi Stodden präsentiert. Der Geschäftsführer vertrat die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, die in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum begeht: Die älteste Winzergenossenschaft Deutschlands wird 150 Jahre alt.